Torreira ilk kez yapınca itiraf etti

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup eden Galatasaray'da ilklerin gecesi yaşanırken Torreira, "Çok sevinçliyiz. Bu golü uzun zamandır bekliyordum. Galatasaray formasıyla ilk golümü kaydettim, çok sevinçliyim. Takım olarak da iyi oynadık. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim" diye konuştu.

ANNEM VE KIZ KARDEŞİME

Uruguaylı orta saha oyuncusu, "Bugün Dünya Kadınlar Günü... Annemi, kız kardeşimi ve tüm kadınları, bu özel günde kutluyorum. Bize destek veren taraftarlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.