Torreira ilk kez yapınca itiraf etti

Kaynak: Haber Merkezi
Torreira ilk kez yapınca itiraf etti
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Rizespor'u yendikten sonra ilginç bir iitrafta bulundu.

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup eden Galatasaray'da ilklerin gecesi yaşanırken Torreira, "Çok sevinçliyiz. Bu golü uzun zamandır bekliyordum. Galatasaray formasıyla ilk golümü kaydettim, çok sevinçliyim. Takım olarak da iyi oynadık. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim" diye konuştu.

ANNEM VE KIZ KARDEŞİME

Uruguaylı orta saha oyuncusu, "Bugün Dünya Kadınlar Günü... Annemi, kız kardeşimi ve tüm kadınları, bu özel günde kutluyorum. Bize destek veren taraftarlarımıza da teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

İlgili Haberler
İsmail Yüksek 4 yılda amatörden Avrupa'nın zirvesine nasıl yükseldi. Fatih Saboviç açıkladı
Fatih Terim saldıracak
Erman Toroğlu: Kırmızı kart
Seçil Erzan sonunda itiraf etti. Fatih Terim ile yaşananları bir bir açıkladı
Galatasaray maçında bileği kırıldı
Galatasaray: Fener ağlama
Galatasaray Johan Cruyff'u pişman etti
Galatasaray acımadı
Galatasaray Rizespor'a kabusu yaşattı. Icardi 6. golü attı taraftar yıkıldı
Galatasaray Rizespor'a kabusu yaşattı. Icardi 6. golü attı taraftar yıkıldı
Galatasaray'da ilklerin gecesi
Galatasaray'da ilklerin gecesi
Son Haberler
Trabzon Oda Tiyatrosu'ndan 'Tuzak' full salonlara oynadı Kültür Sanat
Trabzon Oda Tiyatrosu'ndan 'Tuzak' full salonlara oynadı
İsmail Yüksek 4 yılda amatörden Avrupa'nın zirvesine nasıl yükseldi. Fatih Saboviç açıkladı Spor
İsmail Yüksek 4 yılda amatörden Avrupa'nın zirvesine nasıl yükseldi. Fatih Saboviç açıkladı
Fatih Terim saldıracak Spor
Fatih Terim saldıracak
Geçmişin Mirasından Geleceğin Umuduna; Bir Ülkücünün Yolculuğu... Yazarlar
Geçmişin Mirasından Geleceğin Umuduna; Bir Ülkücünün Yolculuğu...
Kadınlar Günü Saçmalığı! Yazarlar
Kadınlar Günü Saçmalığı!
Türk doktorları ve Türk Hava Yolları Yazarlar
Türk doktorları ve Türk Hava Yolları
Asgari ücret desteği uygulaması 3 soru 3 yanıt Yazarlar
Asgari ücret desteği uygulaması 3 soru 3 yanıt