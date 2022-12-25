Galatasaray'da Torreira şoku

Torreira, maçın son dakikalarında oyundan çıkarken geç kaldığı için sarı kart gördü.
Sarı kırmızılı futbolcu takımının Sivasspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
Torreira, maçın son dakikalarında oyundan çıkarken geç kaldığı için sarı kart gördü.
Sarı kırmızılı futbolcu takımının Sivasspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.