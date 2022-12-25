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Galatasaray'da Torreira şoku

Galatasaray'da İstanbulspor maçında sarı kart gören Torreira cezalı duruma düştü.

Haber Giriş: 25 Aralık 2022 Pazar - 21:00
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Torreira kart gördü. Kritik maçta yok!

Galatasaray'da Torreira şoku
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Torreira, maçın son dakikalarında oyundan çıkarken geç kaldığı için sarı kart gördü. 

Sarı kırmızılı futbolcu takımının Sivasspor ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

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