Torreira oynamak istediği takımı açıkladı

Galatasaray'ın şampiyonluğundaki önemli isimlerden birisi olan Lucas Torreira, ülkesinin basınına açıklamalar yaptı.

Uruguaylı yıldız futbolcu, hayalindeki takımı açıklarken, milli takıma alınmamasına da tepki gösterdi.

Galatasaray ile 2028 yılına kadar sözleşme imzalayan Torreira, Galatasaray'dan sonra gitmek istediği takımı açıklarken, "Boca'da oynamak için can atıyorum. Bunu tüm ruhumla istiyorum. Riquelme ile sık sık konuşuyorum. Galatasaray'da 2028 yılına kadar yeni sözleşme imzaladım. Bunun Avrupa'daki son kulübüm olacağını biliyorum ve sonrasında Boca'ya gitmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

''CANIMI ACITIYOR''

Uruguay Milli Takımı'na alınmaması hakkında da konuşan Torreira, "Canımı acıtıyor. Koçu kişisel olarak tanımadığım için anlıyor muyum bilmiyorum ama onu bir koç olarak tanıyorum çünkü uzun bir geçmişi var ama onun benim hakkımda ne düşündüğünü bilmek isterim. Milli Takım'da yer alabilmek için neleri geliştirmem gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Açıklamasını sürdüren Uruguaylı, "Orada olamamak beni üzüyor. Türkiye Ligi, Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olmayabilir ancak elimizdeki kadroya bakarsanız Galatasaray, dünyanın en iyi takımlarından biri ve ben de buradayım. Bilinmeyen bir ülkede değilim ama teknik direktörün kararlarını anlamak zorundasınız. Bir antrenörün bir oyuncuya kızıp onu çağırmayacağını düşünmüyorum." sözleriyle konuşmasını tamamladı.