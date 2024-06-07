Torreira sitem etti

Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray'ın önemli futbolcularından Lucas Torreira, Uruguay'ın aday kadrosunda kendine yer bulamadı.

Torreira, teknik direktör Marcelo Bielsa'nın kendisini milli takıma almamasına sitem etti.

Ülkesindeki radyo programına konuşan yıldız orta saha, "Orada olamamak beni üzüyor. Türkiye Ligi, Avrupa'nın en iyi liglerinden biri olmayabilir ancak elimizdeki kadroya bakarsanız Galatasaray, dünyanın en iyi takımlarından biri ve ben de buradayım. Bilinmeyen bir ülkede değilim ama teknik direktörün kararlarını anlamak zorundasınız. Bir antrenörün bir oyuncuya kızıp onu çağırmayacağını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

İSTİKRAR SAĞLADI

Galatasaray ile bu sezon 47 maça çıkan Torreira, 3 bin 839 dakika sahada kalırken, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

28 yaşındaki futbolcu, Uruguay forması ile 40 maç oynadı.

KAZANDIĞI KUPALAR

Piyasa değeri 15 milyon olarak gösterilen Torreira, kariyerinde 2 Süper Lig, 1 Türkiye Süper Kupası, 1 İspanya La Liga, 1 İngiltere Kupası ve 1 İngiltere Süper Kupası kazandı.