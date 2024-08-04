Torreira'dan flaş derbi açıklaması

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Beşiktaş'a 5-0 yenildikleri Süper Kupa maçıyla ilgili açıklama yaptı.

Torreira, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda acı ve hüzün çok büyük. İlerlemek için yenilgiyi kabul etmek gerekli. Düşmek kötüdür ama hiç tırmanmaya çalışmamak daha kötüdür. Hepimiz kaybettiğimiz durumlarla yüzleşiriz. Bu duyguya direnmek yerine, yenilgiyle yapıcı bir şekilde yüzleşmeyi öğrenmeliyiz. Her yenilgi bir derstir. Biz Galatasaray'ız ve ayağa kalkmak ve savaşmaya devam etmeye mecburuz."