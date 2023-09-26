Torun Babaannesini şikayet edince oğlu annesini dövdü. Anneye bu yapılır mı?

Ataşehir'de iddiaya göre torununun sokakta eşine sarılmasına tepki gösteren babaanne, oğlu tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAYNAK: DHA
Torun Babaannesini şikayet edince oğlu annesini dövdü. Anneye bu yapılır mı?

Olay, Ataşehir'de bir marketin girişinde meydana geldi.

İddiaya göre torununun sokakta eşine sarıldığını gören babaanne, duruma tepki gösterdi. Tepki üzerine torun, babasına giderek babaannesini şikayet etti.

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Babanın annesinin işlettiği dükkana gelmesiyle birlikte tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle oğlu annesini darbetti.

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Yaşanan o anlar ise babaannenin diğer torunu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kavganın ardından tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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