Torununu sınava yetiştirdi emanet aldığı araba yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Torununu sınava yetiştirdi emanet aldığı araba yandı

Karabük'te oğlunun aracı ile torununu Karabük Üniversitesinde YKS sınavına getirdikten sonra aracın yakıt kaçırdığını fark etti. Araca binen ve yaklaşık 100 metre kadar yol giden adamın aracı alev topuna döndü. Aracı durduran adam kendini zor dışarı attı.

Recep Fırıncı YKS sınavı için torununu, oğlu Erhan Fırıncı'ya ait 67 DA 845 plakalı otomobiliyle Karabük Üniversitesi'ne götürdü. Torununu sınava gireceği fakülte binasına bırakan Fırıncı aracını partk ettiği yere yürüdü. Aracın yanına gelen Recep Fırıncı deponun yakıt kaçırdığını gördü.

Aracını çalıştırıp 100 metre kadar yol alan Fırıncı'nın otomobili bir anda alev aldı. Aracı durduran Fırıncı kendini dışarıya attı.

Üniversitenin güvenlik görevlileri yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Ancak yangın her geçen saniye daha da büyüdü. Araçtan zaman zaman patlama sesleri de duyuldu.

Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Çıkan yangın sonrası otomobil demir yığınına dönerken, olay yerine gelen Erhan Fırıncı aracını yanmış olarak görünce gözyaşlarına boğuldu.

Bu sırada itfaiye eri, araç sahibi gence "Biz elimizden geleni yaptık vallahi” diyerek teselli etmeye çalışması ise dikkat çekti.

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