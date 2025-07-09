Tosbik’in mucize kurtuluşu! Araç ezip kabuğunu parçalamıştı: Bakın nasıl hayata tutundu

Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM), yaralı ve bakıma muhtaç yaban hayvanlarının tedavisi ve rehabilitasyonu için çalışmalarını sürdürüyor.

Merkezde, sağ dizinden yaralanan bir tilki ile araç çarpması sonucu üst kabuğunun 3’te 2’si kopan kaplumbağanın tedavisi devam ediyor. ‘Tosbik’ adlı kaplumbağanın kabuğu, diş hekimliğinde kullanılan dolgu malzemesiyle onarılıyor.

Şuhut’taki keklik üretim tesisinden ishal şikayetiyle getirilen kuzunun tedavisi tamamlandı. ‘Nazlı’ adlı kuzunun rehabilitasyon süreci sürüyor.

"TİLKİYİ İYİLEŞTİRDİKTEN SONRA DOĞAYA BIRAKACAĞIZ"

Merkezdeki hayvanların tedavi ve rehabilitasyon süreçleri hakkında bilgi veren AKÜREM Müdürü Prof. Dr. İsmail Aytekin, tilki ve kaplumbağanın tedavilerinin devam ettiğini, kuzunun ise sağlığına kavuştuğunu belirtti. Aytekin, “Yavru tilki, 1 hafta önce Zafer Tepesi yakınlarında bulundu. Ayağına basamıyordu, vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü’ne bildirdi. Bize gelen tilkinin diz ekleminde iltihap tespit ettik. Tedavisine devam ediyoruz. İyileşince rehabilite edilip doğaya salınacak.” dedi.

"KABUĞUN KOPTUĞUNU TESPİT ETTİK"

Araç çarpması sonucu yaralanan kaplumbağanın 6 gün önce merkeze getirildiğini anlatan Prof. Dr. Aytekin, “Kaplumbağanın üst kabuğunun yaklaşık 3’te 2’si araç tarafından ezilmiş ve kopmuştu. Pansuman yapıp temizledikten sonra diş hekimliğinde kullanılan akrilikle kapattık. Alçı görevi gören bu kaplamayla tedavi ediyoruz. Sağlığı, yemesi ve içmesi oldukça iyi.” diye konuştu.

"KUZU SAĞLIĞINA KAVUŞTU"

Kuzunun sağlık durumuna değinen Prof. Dr. Aytekin, “Yaban kuzumuz yaklaşık 2 ay önce Şuhut’taki keklik üretim merkezinden geldi. Orada yaban koyunları da var. Kuzuda ishale bağlı enfeksiyon tespit ettik. Tedavisini tamamlayarak sağlığına kavuşturduk. Rehabilitasyon sürecinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.” dedi.