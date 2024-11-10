Tost peyniri diye bakın ne yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlağı yayınlamaya başladığı halkın sağlığıyla oynayanlar listesi yenilendi. Gıda tağşiş listesine Tost kaşarından zeytinyağına yeni hileler ortaya çıktı. Tost kaşar penyinirinin içinden nişasta çıktı. Bunun yanında o kaşar peynirinin için bitkisel yağ da karıştırılmıştı. Bir başka firmanın eritme peynirinin içinden düşük yağ oranı çıktı. Zeytinyağı üreten firmalarda da kimi düşük kaliteli zeytinyağı karıştırmış kimi ise tohum yağı eklemişti. İşte o listeden yer alan ürünler.

Bir de halkın sağlığını tehdit eden ürünler vardı. Yeni listeye yeni firmalar da katıldı. Yeni listeye 6 firma vardı. Hepsinin adresi de Fatih'ti. "Eğlenceyi seviyorum" başlıklı ürünlerin hepsine sağlığa zararlı ilaç etken maddesi katılmıştı. İşte halkın sağlığıyla oynayanların ürettiği ürünler...