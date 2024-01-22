'Tosuncuk' cezaevinden ilk kez konuştu. 'Emeklilerin haline kıyasla çok şükür iyiyim'

'Çiftlik Bank' adı altında binlerce insanı dolandırarak milyonluk vurgun yapan ardından da cezaevine giren Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, hapishaneye girdikten sonra ilk kez konuştu.

Aydın, avukatı aracılığıyla kamuoyunda duyurulması üzere bir mektup gönderdi. Cezaevinde yeni halinin fotoğrafını paylaşan Aydın, 30 kilo verdiğini duyurdu.

“SERBEST KALIRSAM MARS’A GİDECEĞİM VEYA E-TİCARET YAPACAĞIM”

Aydın, verdiği bir röportajda eğer serbest bırakılırsa Mars'a gideceğini veya e-ticaret işi yapacağını söyledi.

“KEŞKE ÇİFTLİK BANK KOYMASAYDIM”

Binlerce kişiyi dolandırmasına rağmen en büyük pişmanlığının evlenmek olduğunu söyleyen Aydın, Bir de binlerce insanı dolandırdığı Çiftlik Bank’ın adı için ise "Keşke Çiftlik Bank koymasaydım" ifadelerini kullandı.

HAPİSHANEDE SPOR YAPIP 30 KİLO VERDİ

Aydın yaptığı açıklamada bu kadar insanın vebalinin kendisinin üzerimde olmadığını söyledi. Aydın, yazdığı mektupta 2 katlı koğuşta tek başına kaldığını ve kendisine sunulan imkanlarının çok iyi olduğunu söyledi. Aydın, hapishanede spor yapıp 30 kilo verdiğini açıkladı.

"HAPİSHANE ŞARTLARI KYK YURTLARINDAN İYİ"

Mehmet Aydın, 29 aydır Edirne F Tipi Cezaevinde olduğunu, İki katlı bir odada kaldığını Üst katta yatak ve kıyafetler için dolapların olduğunu ve Doğu’ya bakan iyi güneş alan bir odasının olduğunu söyledi.

Kaldığı odanın alt katının Amerikan mutfağı tarzında olduğunu söyleyen Aydın, “Salonda bir TV ve yuvarlak masa, alt katta mutfakta sadece çay, kahve bulunuyor. Yemekler 3 öğün şeklinde KYK yurtlarına kıyasla bin kat iyidir. Kurum tarafından veriliyor. 100 metrekare civarı toplamda açık ve kapalı alan mevcut. Günüm kitap okumak ve ders çalışmakla geçiyor. Tabii akşamları diziler, filmler oluyor. Sabahları spor yapıyorum” ifadelerini kullandı.

"EMEKLİLERE KIYASLA ÇOK ŞÜKÜR DAHA İYİYİM"

Aydın, “3 kuruşluk emekli maaşı alan ve aldığı maaşı ilaçlara giden emeklilerin haline kıyasla çok şükür iyiyim” ifadelerini kullandı.

Aydın,“Biraz nispet yapar gibi oldu ama keşke devlet bu imkanları dışarıdayken de sağlayabilse o zaman belki de bu kadar insan buraya düşmez” ifadelerini kullandı.