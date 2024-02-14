Tosuncuk’un kara kutusu olarak biliniyordu. Tahliye edildi

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Fatih Aydın, Mehmet Aydın ve Nisan ayında Uruguay'dan Türkiye'ye iade edilen Osman Naim Kaya, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Avukatlar duruşmada hazır bulunurken, Mehmet Aydın’ın “kara kutusu” olarak gösterilen Osman Naim Kaya’ya tahliye kararı verildi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, "Bizim Türkiye'de 100 tane şirketimiz var. Devlet tarafından kesilen cezalar bilişim şirketine kesildi. Game ve Dora gıda şirketlerinin devlete herhangi bir borcu yok. Mal varlıkları itibariyle müştekilerin zararları karşılanabilir. Kayyumlar tarafından şirketler yönetilirken ödemeler yapılabilirdi. Biz suçlu olsak bile ödemeler yapılacak. Tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

"CEZAMI ÇEKTİM"

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın kara kutusu olarak gösterilen Osman Naim Kaya ise duruşmada, "Ben Uruguay da kara para aklanmasına yardımcı olmaktan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldım. Cezamı çektim. Benim Türkiye'de açılan davadan dolayı yurt dışında kaçak olma durumum söz konusu değildir. Benim iadem için yapılan tüm yazışmalara Uruguay devleti cezamın infazı nedeniyle iade edilemediğim hususunda cevap vermiştir. Bu cevaplar Dışişleri Bakanlığından alınabilir. Tahliyemi talep ederim" sözlerini kaydetti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, Osman Naim Kaya hakkında, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimali, delillerin toplanmış olması ve delilleri karartma şüphesi bulunmamasını dikkate alarak Kaya’nın tahliyesine karar verdi. Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın ise tutukluluk halinin devam etmesine hükmedildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 5 farklı iddianame birleştirildi ve davalarda toplamda 4 bin 582 kişinin müşteki sıfatıyla yer aldığı belirtildi.. Aralarında Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın da bulunduğu 20 sanığın 5 ayrı dava için toplamda 86 bin 114'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor.