Tottenham, Aston Villa'ya karşı zorlanmadı

Tottenham Hotspur, Aston Villa karşısında unutulmaz bir geri dönüşe imza atarak sahadan 4-1 galip ayrıldı. Dominic Solanke’nin ikinci yarıda attığı iki golle Tottenham’ın umutları yeniden canlanırken, takımın Avustralyalı teknik direktörü Ange Postecoglou’nun yönetiminde gösterdiği direnç bir kez daha gözler önüne serildi.

Solanke İle İkinci Yarıda Gelen Etkileyici Performans

Aston Villa maçın ilk yarısında, Lucas Digne'nin köşe vuruşunu değerlendiren Morgan Rogers’ın 32. dakikada attığı golle öne geçti. Ancak Tottenham, ikinci yarıya daha kararlı bir başlangıç yaparak geri dönüş için sinyaller verdi. Solanke’nin Dejan Kulusevski’den aldığı mükemmel pası değerlendirerek Villa kalecisi Emiliano Martinez’in üzerinden topu filelere gönderdiği ilk gol, takımına özgüven kazandırdı. Kısa süre sonra, Richarlison’ın pasında bir kez daha sahneye çıkan Solanke, takımını öne geçirdi.

Maddison’dan Mükemmel Dokunuş

Brennan Johnson’un Heung-min Son’un ortasını gole çevirmesiyle toparlanan Tottenham, Villa karşısında üstünlüğünü hissettirdi. Son, sakatlık sonrası ilk maçında kilit rol oynarken, takım arkadaşlarına da büyük moral sağladı. Yedekten oyuna giren James Maddison ise uzatmalarda serbest vuruştan harika bir golle skoru 4-1’e getirerek galibiyeti taçlandırdı.

Geri Dönüşteki Azim

Tottenham, bu galibiyetle Premier Lig’deki dördüncü sıraya yalnızca iki puan uzaklıkta kalırken, Aston Villa, üçüncü sıraya yükselme fırsatını kaçırdı. Postecoglou yönetimindeki Spurs, sezon başındaki form düşüklüğünü aşma yolunda büyük bir adım attı. Takımın bu sezon 14 iç saha maçının 12’sinde ilk golü kalesinde görmesine rağmen, sekiz kez geri dönüş yaparak maç kazanması dikkat çekiyor.