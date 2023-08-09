Tottenham Barcelona'yı çılgına çevirdi. Futbolcuların yaptıkları hareket olay oldu

Yeni sezona hazırlık kapsamında Barcelona ile Tottenham Joan Gamper Kupası finalinde karşı karşıya geldi.

Nefesleri kesen maçı 4-2'lik skorla Barcelona kazandı.

Barcelona'nın golleri 3'de Lewandowski, 81'de Ferran Torres, 90'da Ansu Fati ve 90+3'te Abde'den geldi.

Tottenham'ın 2 golünü ise 24. ve 36. dakikalarda O. Skipp kaydetti.

Maçın ikinci yarısının başında Tottenham'ın defanstan paslarla Barcelona'yı sersemlettiği anlar gündem oldu.

Tottenham'a karşı önde baskı yapan Barcelona, bu isteğini başaramadı ve topu kapamadı.

Tottenhamlı oyuncular, sabırlı ve kısa paslarla baskı yapan Barcelona'ya karşı ani atağa kalktı.

İngiliz ekibinin bir anda rakip ceza sahası alanına yerleşmesine şaşıran taraftarlar, ''Barcelona çıldırdı'', ''kendi silahıyla vuruldu'' tarzı yorumlarda bulundu.

Ayrıca ''Bu takım Tottenham olamaz'' yorumları da yapıldı.