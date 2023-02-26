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Londra derbisinde zafer Tottenham'ın

Premier Lig'in 25. haftasında Londra derbisinde Tottenham Chelsea'yi 2-0 yendi.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 21:20
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Tottenham Chelsea'yi yıktı

Londra derbisinde zafer Tottenham'ın
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İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Londra derbisinde Tottenham kendi sahasında Chelsea'yi 2-0 yendi.

Tottenham'ın gollerini 46. dakikada Oliver Skipp ve 82. dakikada Harry Kane attı.

Ev sahibi ekip bu sonuçla ligde 14. galibiyetini alarak puanını 45'e çıkarttı ve 4. sıradaki yerini korudu. 

Üst üste 5. maçını da kazanamayan Chelsea, bu sezonki 9. mağlubiyetini aldı ve 31 puanla 10. sırada kaldı.

Gelecek hafta ligde Tottenham deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Chelsea ise Leeds United'ı ağırlayacak.

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