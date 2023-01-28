Adını bir üst tura yazdırdı: Tottenham FA Cup'ta Preston'ı geçti

Tottenham, İngiltere FA Cup 4. tur maçında Preston ile karşılaştı.
Deepdale Stadı'nda oynanan maçı Tottenham 3-0 kazandı. Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 50 ve 69. dakikalarda Heung-Min Son ve 87. dakikada Danjuma kaydetti.
Mücadelede başka gol olmadı ve Tottenham, FA Cup'ta adını bir üst tura yazdırdı.
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