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Adını bir üst tura yazdırdı: Tottenham FA Cup'ta Preston'ı geçti

Tottenham FA Cup'ta Preston'ı 3-0 mağlup etti.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 23:18
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Tottenham FA Cup'ta farklı kazandı

Adını bir üst tura yazdırdı: Tottenham FA Cup'ta Preston'ı geçti
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Tottenham, İngiltere FA Cup 4. tur maçında Preston ile karşılaştı.

Deepdale Stadı'nda oynanan maçı Tottenham 3-0 kazandı. Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 50 ve 69. dakikalarda Heung-Min Son ve 87. dakikada Danjuma kaydetti.

Mücadelede başka gol olmadı ve Tottenham, FA Cup'ta adını bir üst tura yazdırdı.

 

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