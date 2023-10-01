Tottenham Liverpool maçının hakemlerine ceza gecikmedi

Premier Lig'deki Tottenham-Liverpool maçında VAR hakemi olarak görev yapan Darren England ve Dan Cook için İngiliz Profesyonel Hakemler Kurulu'nun nihai karar belli oldu.

Tottenham Liverpool maçının hakemlerine ceza gecikmedi

Editör: Ufuk Cingöz

İngiltere Premier Lig'de Tottenham, sahasında Liverpool'u 2-1 mağlup etti.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri Heung Min Son ve Joel Matip (kendi kalesine) kaydetti. Liverpool'un tek golü ise Cody Gakpo'dan geldi.

Mücadelenin 34. dakikasında Liverpool'un Luis Diaz'la bulduğu gol VAR kararıyla iptal edildi.

Karşılaşmanın ardından Profesyonel Futbol Hakemler Kurulu bir açıklama yayınlarken açıklamada kararın yanlış olduğu ve gol kararı verilmesi gerektiği belirtildi.

Tottenham-Liverpool maçında VAR'da görevli olan Darren England ve Dan Cook'la ilgili ise bugün yeni bir karar alındı.

İngiltere Profesyonel Hakemler Kurulu'ndan yapılan açıklamada iki hakemin de bu haftaki karşılaşmalardaki görevlerinden alındığı ifade edildi.

Bugün Nottingham Forest-Brentford maçında Darren England 4. Hakem, yarın oynanacak Fulham-Chelsea maçında ise Dan Cook yardımcı hakem olarak görev yapacaktı.

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