Tottenham Liverpool'u yendi. Yaşanan skandal maçın önüne geçti

Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham'ın evinde Liverpool'u 2-1 yendiği karşılaşmada Liverpool'un aleyhine skandal bir hata yapıldı.

Tottenham Liverpool'u yendi. Yaşanan skandal maçın önüne geçti

Premier Lig'in 7. haftasında Tottenham ile Liverpool'un karşı karşıya geldi.

Maçın ilk yarısı Heung-min Son ve Cody Gakpo'nun karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle tamamlandı.

90+6'da Joel Matip'in kendi kalesine attığı gol ile Tottenham, 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla sona erdi.

Liverpool'da Curtis Jones ve Diogo Jota kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Tottenham, 17 puana yükselirken Liverpool, 16 puanda kaldı.

Öte yandan skandal bir olay yaşandı.

İngiltere Hakem Kurulu, Tottenham-Liverpool maçının 34. dakikasında Luis Diaz'ın iptal edilen golünde verilen kararın yanlış olduğunu ve golün verilmesi gerektiğini açıkladı.

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