Tottenham'a final öncesi şoku

Tottenham Hotspur’un deneyimli futbolcusu James Maddison, sakatlığı nedeniyle UEFA Avrupa finalinde Manchester United karşısında sahada olamayacak. TNT Sports’a konuşan Maddison, “Bu tür büyük Avrupa gecelerinde sahada olmayı herkes ister. Finalde olamamak beni yıktı” dedi.

Tottenham’ın başarılı Avrupa serüvenine değinen Maddison, “İyi bir Avrupa kampanyası geçirdik. Finale kadar geldik ama ben orada olamayacağım. Bu çok üzücü” ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi Finali şimdiden tarihe geçti

Teknik direktörün kendisine moral verdiğini de aktaran yıldız futbolcu, “Sezonumun bittiğini öğrendiğimizde hocamız bana ‘Üzül, bu senin hakkın ama sonra hemen takıma dön’ dedi. Artık takımda tecrübeli isimlerden biriyim, gençlere destek olmalıyım” şeklinde konuştu.

TRT1'den naklen yayınlanacak final mücadelesi saat 22:00’de başlayacak.