UEFA Avrupa Ligi Finali şimdiden tarihe geçti

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UEFA Avrupa Ligi Finali şimdiden tarihe geçti

İspanya'daki San Mames Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak Tottenham ile Manchester United arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Finali, İngiliz ve Avrupa futbol tarihine şimdiden adını yazdırdı.

UEFA kulüp organizasyonlarında altıncı kez iki İngiliz takımı finalde karşı karşıya gelecek. Tottenham ile Manchester United arasındaki 2025 UEFA Avrupa Ligi finaliyle birlikte İngiltere, tek uluslu final sayısında zirveye yerleşecek. UEFA tarafından tanınan Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Kupa Galipleri Kupası baz alındığında, şimdiye dek yalnızca İngiltere altı kez bu başarıya ulaştı.

İlk tek uluslu final 1972'de Tottenham ile Wolverhampton arasında oynandı. 2008'de Moskova'daki Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea ile Manchester United kozlarını paylaşırken, 2019’da hem Şampiyonlar Ligi hem Avrupa Ligi finalleri İngiliz takımları arasında geçti. 2021’de Chelsea ile Manchester City Şampiyonlar Ligi finalinde karşılaştı.

Tottenham, Chelsea, Juventus, Atlético Madrid ve Real Madrid üçer kez tek uluslu finalde yer alarak bu alanda liderliği paylaşıyor.

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