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Tottenham Antonio Conte'yi kovdu

İngiltere Premier Lig'de flaş bir ayrılık yaşandı. Tottenham Hotspur Kulübü, teknik direktör Antonio Conte'nin görevine son verdi.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 05:34
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Tottenham'da Conte dönemi bitti

Tottenham Antonio Conte'yi kovdu
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İngiltere'de beklenen oldu ve Tottenham Hotspur Kulübü teknik direktör Antonio Conte'nin görevine son verdiğini duyurdu.

Conte, 10 gün önce oynanan ve 3-3 Southampton maçından sonra yönetimi ve futbolcuları ağır bir dille eleştirmişti.

Bu eleştirinin ardından takım kaptanı Harry Kane başta olmak üzere futbolcular Conte'ye kazan kaldırmıştı. Yönetim de İtalyan teknik adama tepki göstermişti.

Tottenham Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teknik direktörümüz Antonio Conte ile yollarımızı karşılıklı olarak ayırdığımızı duyurmak isteriz. Antonio'ya, bugüne kadar kulübe yaptığı katkılar için teşekkür ederiz." 

Antonio Conte'nin yerine sezon sonuna kadar Cristian Stellini'nin teknik direktörlük görevini üstleneceği de belirtildi.

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