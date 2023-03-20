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Harry Kane ve arkadaşları Conte'ye kazan kaldırdı

Tottenham'ın Southampton'la 3-3 berabere kaldığı maçtan sonra teknik direktör Conte futbolcuları ağır bir şekilde eleştirmişti. Futbolcuların da Conte'yi istemediği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi - 23:23
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Harry Kane ve arkadaşları Conte'ye kazan kaldırdı
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İngiltere Premier Lig'de bir türlü istediği yere gelemen Tottenham Hotspur'da teknik direktör Antonio Conte topun ağzına geldi.

Ligdeki son maçında 3-1 öne geçtiği son sıradaki Southampton'la 3-3 berabere kalan Tottenham'da teknik direktör Antonio Conte, maçtan sonra futbolcuları ağır bir dille eleştirirken, yönetimi de eleştirmişti.

İngiltere'nin Tha Sun gazetesi de Conte'nin eleştirilerine kaptan Harry Kane ve futbolcuların karşılık verdiğini yazdı.

Gazeteye göre Tottenhamlı futbolcular İtalyan teknik adama kazan kaldırdı ve gönderilmesini istedi.

Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin 3 Nisan'da Everton'a karşı oynanacak Premier Lig maçından önce 53 yaşındaki çalıştırıcıyı görevden alabileceği de gazetedeki haberde yer aldı.

Geçen sezon Kasım ayında Tottenham'ın başına geçen Antonio Conte, 75 maçta 41 galibiyet, 11 beraberlik aldı. Takım 23 kez de yenildi.

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