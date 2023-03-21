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Tottenham'a Conte'den sonra gelecek isim belli oldu

Tottenham ile istenileni veremeyen Antonio Conte'nin takımdan gönderilmesi durumunda yerine gelecek isim belirginleşmeye başladı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 21:52
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Tottenham'da flaş gelişme

Tottenham'a Conte'den sonra gelecek isim belli oldu
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Premier Lig’de son aylarda istediği sonuçları alamayan Tottenham’da teknik direktör Antonio Conte ve yönetim kurulu arasındaki gerginlik sürerken, İtalyan teknik direktörün kısa bir süre içerisinde görevden ayrılması bekleniyor.
Son olarak oyuncularını bencil olarak nitelendiren Conte’nin yerine gelecek isim ise büyük bir merak uyandırıyor.

GÖREVDEN AYRILABİLİR
Daily Mail’de yer alan habere göre; Tottenham’ın başkanı Daniel Levy milli maç arasında Conte’yi görevden almaya hazır görünüyor ve bu durumu bilen Conte bu nedenle arayı ülkesi İtalya’da geçiriyor.

GLASNER İLE TEMAS KURULDU
Öte yandan Alman basınından BILD’de yer alan habere göre; Tottenham yönetimi Conte’nin yerine göreve gelmesi için şimdiden Frankfurt’un teknik direktörü Oliver Glasner ile temas kurmuş durumda. Glasner Frankfurt’taki iki yıllık görev süresinde geçtiğimiz sezon takıma UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu yaşatmıştı.

 

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