Tottenham'da sıcak gelişme

İngiliz ekibi için son dönemde özellikle Julian Nagelsmann haberleri çıkarken sıcak bir gelişme yaşandı.

ESPN'de yer alan haberde Feyenoord'un teknik direktörü Arne Slot'un, Nagelsmann ile birlikte Tottenham'ın kısa listesinde yer aldığı öğrenildi.



Slot'un Feyenoord ile olan sözleşmesinde 2024 yılında Premier Lig'den bir takıma gidebileceği yönünde bir madde olduğu belirtildi. Bu nedenle Tottenham'ın bu sezon 44 yaşındaki hocayı takımın başına getirmek istemesi durumunda Feyenoord'a ödeme yapması gerektiği vurgulandı. Ayrıca Hollandalı teknik adamın Feyenoord ile sözleşmesinin 2025 yılına kadar devam ettiği vurgulandı.

Haberde Slot'a daha önce de Chelsea ve West Ham United gibi ekiplerin ilgisinin olduğu da belirtildi.

Feyenoord ile bu sezon 30 maçta 73 puan toplayan Slot, sadece tek yenilgi aldı. Genç teknik adam, şampiyonluk için geri sayıma geçti.



