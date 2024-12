Tottenham'ın yıldızı taraftarı sosyal medyada haşladı

Tottenham Hotspur'ün orta saha oyuncusu James Maddison, takımının son haftalardaki kötü performansının ardından, takımın taraftarlarından gelen sert eleştirilere sosyal medyada yanıt verdi.

Maddison ve takım arkadaşı Brennan Johnson, Gerwyn Price’ın Jonny Clayton ile oynadığı Dünya Darts Şampiyonası’ndaki son 16 turu mücadelesini izlemek için Alexandra Palace’ta görüldü. Oysa ki bu olay, Spurs’ün Wolverhampton’a karşı 2-2 berabere kaldığı maçtan sadece birkaç saat sonra gerçekleşti.

Tottenham bu maçta, 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 öne geçmeyi başardı, ancak Jorgen Strand Larsen’in 87. dakikada attığı gol, maçın son dakikalarında gelen eşitlik golü oldu. Johnson, ilk yarının son dakikalarında, 90+3. dakikada attığı golle Spurs’e öne geçiren golü atmıştı. Ancak 64. dakikada oyuna giren Maddison, maçı değiştirecek bir etki yaratamadı.

Vitor Pereira yönetimindeki Wolves, Tottenham ile 2-2 berabere kaldı

MADDİSON GELEN ELEŞTİRİLER

Alınan kötü sonuçlar Tottenham’ın Premier Lig’de 11. sıraya düşmesine yol açtı ve 2024 yılına girmeden önceki en düşük konumuna geldi. Spurs, son beş iç saha maçından da galibiyet alamadı – bu, Ekim 2008’den sonra yaşadıkları en uzun galibiyetsiz iç saha serisi oldu. Ayrıca, Chelsea ile aralarındaki puan farkı 11’e çıktı ve Chelsea’nin Ipswich Town’a karşı oynayacağı erteleme maçı sonrası bu fark daha da açılabilir.

Ancak Maddison, en yüksek performans gösteren oyunculardan biri olmasına rağmen, kendi taraftarlarının eleştirilerinden kaçamadı. Özellikle, bir Instagram yorumunda “Bize oynadığınız futbolu gösteriyorsunuz ve siz hala darts izlemeye gidiyorsunuz? Kabul edilemez,” diye yazan bir taraftara, Maddison “Kes sesini, aptal!” şeklinde cevap verdi.

Maddison, son haftalarda Premier Lig’de 19 maçta 12 gole doğrudan katkı sağladı, ki bunların beşi yedek kulübesinden geldi. Ancak bu çaba, onun takımındaki kötü durumu değiştirmedi. Maddison’ın Instagram üzerinden yaptığı bu açıklama, taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü, ancak bu tepki, Tottenham’daki belirsizliğin arttığı bir dönemde, kulübün geleceğiyle ilgili endişeleri de beraberinde getirdi.

James Maddison and Brennan Johnson at the darts tonight.



Maddison responds to fans dig... "shut up you wally".#COYS #THFC pic.twitter.com/QK4OeExUQz