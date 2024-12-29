Vitor Pereira yönetimindeki Wolves, Tottenham ile 2-2 berabere kaldı

Tottenham, karşılaşmaya hızlı başladı ve 1-0 öne geçti. Hwang Hee-chan, Spurs savunmasının serbest vuruş organizasyonundaki dikkatsizliği nedeniyle topu ağlarla buluşturdu. Bu gol, Hwang’ın bu sezonki ilk golüydü. Ancak Tottenham, bu şoku kısa sürede atlattı. Rodrigo Bentancur, Pedro Porro’nun köşe vuruşundan gelen topu yakın mesafeden kafayla ağlara göndererek durumu eşitledi.

Devamında Tottenham, bir penaltı kazandı. Andre, hızla ilerleyen Brennan Johnson’ı faulle durdurdu. Ancak kaleci Jose Sa, Son Heung-min’in penaltısını başarıyla kurtardı. Spurs, bu durum karşısında hücumlarını sürdürse de ikinci yarıda fırsatları değerlendiremedi. Dominic Solanke, Timo Werner’in ortasında topu kaleye göndermekte zorlanırken, Dejan Kulusevski de müsait bir pozisyonda golü bulamadı.

Wolves ise mücadeleyi bırakmadı ve normal sürenin sonlarına doğru, Strand Larsen’ın Fraser Forster’ın yakın direğine yaptığı sert vuruşla maçı 2-2’ye getirdi. Tottenham, 11 dakikalık uzatmalarda baskıyı artırsa da galip gelemedi ve December ayında sadece 5 puan alarak kötü bir tablo ortaya koydu.

Tottenham'ın bu performansı, Ange Postecoglou’nun teknik direktörlüğünde zaman zaman hayal kırıklığı yaratıyor. Spurs, 2024'te evinde 15. kez öne geçmesine rağmen galibiyet alamadı ve defansif hatalar yine ön plana çıktı. Postecoglou'nun hücum futbolunun bazen harika olsa da, sonuca gitme noktasındaki eksiklikler Tottenham’ın 3 puan almasını engelledi.

Wolves ise Vitor Pereira’nın yönetiminde yapılan temelleri iyi bir şekilde uygularak, önceki maçlarda olduğu gibi bu karşılaşmada da basit ama etkili bir oyun sergiledi. Hwang Hee-chan ve Jorgen Strand Larsen, iki golle takımın savunma ve hücum dengesini sağladı. Özellikle Strand Larsen, 5 maçlık gol orucunun ardından attığı bu golle önemli bir katkı sundu.