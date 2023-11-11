Tövbe edene altın takan patron Şulemsi çıktı. O video yeniden gündem oldu

Şule Kaya Türk'ün Dilan Polat'ın tutuklanmasından sonra dikkatleri üzerine çekmiş eski videoları sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

Sosyal medya fenomeni Şule Kaya Türk, geçtiğimiz ramazan ayında iş yerindeki çalışanlara seslendiği anları paylaşmış görüntüler gündem olmuştu. Kullanıcılar yapılan iddiaların ardından Kaya Türk'ün eski videolarını paylaşarak tekrar gündeme getirdi.

Hakkında bir çok mal varlığı olduğu iddia edilen, Şule Kaya Türk bu iddiaları ise dalga geçtiği bir videoyla yalanlamıştı. İddialara göre Şulemsi'nin tespit edilebilen 16 villa, 28 daire, 1 helikopter, 173 iş yeri ve 1 yatı bulunuyor.

O VİDEOSU TEKRAR GÜNDEMDE

Dilan Polat gibi mal varlığının araştırılması gerektiğini savunan sosyal medya kullanıcıları ise ramazan ayında alkolü bırakan çalışanlarına altın dağıttığı görüntüleri tekrar paylaşarak gündeme getirdi.

Sosyal medya ünlüsü Şule Kaya Türk o görüntülerde, telsizle çalışanlarına seslenerek 3 aylar vesilesiyle alkolü bırakma çağrısı yaptı ve karşılığında altın hediye ettiği görülmüştü