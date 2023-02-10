Toygun Atilla ''Nerede'' diye sorulan devletin nerede olduğunu açıkladı. Bu yazıyı çerçeveletip duvara asın

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 kenti etkileyen 2 büyük depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 342 oldu. 9 saat arayla meydana gelen 2 deprem 10 kentte büyük yıkıma neden oldu. Depremzedeler, büyük felaketin ilk 2 gününde devletten hiçbir yardım alamayınca ‘Nerede bu devlet’ sorusunu sordu.

Oda TV yazarı Toygun Atilla ‘Nerede bu devlet’ sorusunun yanıtı niteliğinde bir yazı yazdı. Atilla, “Devletin en yüksek memuru, yedi sülalesini devlet kadrolarına fütursuzca soktuğunda nerdeyse şimdi de orada” ifadelerini kullandı.

Toygun Atilla’nın “Gelin size tane tane anlatayım… Devlet nerede” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

Devlet nerede?

50-60 yıl FETÖ'cülere semirttikten sonra 15 Temmuz'daki işgal girişimine kadar neredeyse şimdi de orada...

Devlet nerede?

Liyakat dedikçe, önce sadakat diyerek işi ehliyetsizlere teslim ettiğinde neredeyse şimdi de orada...

Devlet nerede?

Mafyaya kol olup, güvenlik güçlerinin içinde kök saldığında neredeyse şimdi de orada...

Devlet nerede?

Devletin en yüksek memuru, yedi sülalesini devlet kadrolarına fütursuzca soktuğunda nerdeyse şimdi de orada...

Devlet nerede?

Hakyolcusu, Menzilcisi, ocusu bucusu yargıda, TSK'da, güvenlik bürokrasisinde örgütlendiğinde neredeyse şimdi de orada...

Devlet nerede?

Deprem olduğu anda borsayı kapatmayıp, 3 gün boyunca "yağmaya" ses çıkartmazken neredeyse şimdi de orada...

Devlet nerede?

Depremde çöken Hatay havalimanını kimler yapmış acaba, bağlantıları neymiş diye sormayı akıl edemezken neredeyse şimdi de orada...

Devlet nerede?

Koro halinde, Balyoz deyip, Ergenekon deyip, Askeri Casusluk deyip yüzlerce vatan evladını hapse atılırken alkışladığınızda neredeyse şimdi de orada

Devlet nerede?

Nuh'un köpekleri diye fütursuzca bizi hedef alan Hilal Kaplan, devletin TRT'sinde yönetim kurulu üyeliğine sessizce devam ederken neredeyse şimdi de orada...

Oysa ki...

Bir fotoğrafa bakıyorum. Hemşirelerin kucağında uçağın içinde hastaneye götürülen minik bebeler görüyorum.

Devlet orada...

Bir görüntü izliyorum, mehmetçiğin kucağında bir kız çocuğu, enkazdan henüz çıkmış.

Devlet orada...

Gece gündüz demeden afet bölgesinde çırpınan polisi, askeri, itfaiyeciyi görüyorum...

Devlet orada...

Bakanlar, bürokratlar, milletvekilleri, askerler, polisler, sağlık ekipleri, itfaiyeciler..

Devlet orada...

Afet bölgesinde hepsi bir çaba peşinde...

Sadece o kadar mı?

Hala

Gabar'da, dağda, kırsal da teröristlerin peşinde

Ayaklarına taş değmesin...

Peki neden herkes aynı soruyu soruyor; "Devlet nerede?"

Kimse gücenmesin, sormak hakları değil mi?

Neden göremiyor insanlar devleti?

Bunun yanıtını bir düşünseniz...

En azından bundan sonra