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Toygun Atilla, Sinan Ateş cinayetindeki ‘gizli eli’ açıkladı

Oda TV yazarı Toygun Atilla, Sinan Ateş cinayetindeki ‘gizli eli’ açıkladı. Atilla, yazısında polisin elinde bir itirafçı olduğunu belirterek, itirafçıya daha önce Ateş’i öldürmesi teklifinin gittiğini söyledi.

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 11:57
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Toygun Atilla, Sinan Ateş cinayetindeki 'itirafçı şokunu' açıkladı

Toygun Atilla, Sinan Ateş cinayetindeki ‘gizli eli’ açıkladı
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Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş’in hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmayla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Oda TV yazarı Toygun Atilla, polisin elinde biri itirafçı olduğunu belirterek, söz konusu isme daha önce Sinan Ateş’i öldürmesinin teklif edildiğini söyledi.

Atilla, “İfadesinde, kendisi ile temas kuran kişilerin isimleri, Sinan Ateş'i Makedonya seyahati sırasında öldürme gibi planları teker teker anlatıyor” dedi.

Toygun Atilla’nın “Sinan Ateş cinayetinde itirafçı şoku” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

Dün, Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı'yı Ankara dışına çıkardığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem gözaltına alındı.

Bu üç ismin de ortak özelliği ülkücü camianın içinde bulunmaları ve MHP'nin yönetim kadrosundaki üst düzey siyasetçilerle bağları olması...

Şimdi kimsenin sormadığı bir başka soruyu soralım.

Dün gözaltına alınan bu isimler daha önce savcılığa ifade vermelerine rağmen dün neden tekrar gözaltına alındı?

Polisin elinde nasıl bir bilgi vardı ki, soruşturma da bu aşamaya gelindi.

Yanıt verelim.

Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmayı yürüten savcılığın ve polisin elinde önemli bir itiraf ve itirafçı var.

Bu itirafçı, kendisine daha önce "Sinan Ateş cinayeti" teklif edilen bir isim.

İfadesinde, kendisi ile temas kuran kişilerin isimleri, Sinan Ateş'i Makedonya seyahati sırasında öldürme gibi planları teker teker anlatıyor.

Bu ifadelerin ardında da, Tolgahan Demirbaş, Emre Yüksel ve avukat Serdar Öktem'in gözaltına alınması elzem oluyor.

Öğrendiğimiz bilgilere göre, bu üç isim de suçlamaları şu ana kadar kabul etmedi. Haklarındaki iddiaları reddetti.

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Asil
26.01.2023 12:34
Hangi polisler neyi yumurtladı sana. Nuh ne söyledi size de şimdi konuşuyorsun.  
 
adem
26.01.2023 12:07
bu partiye oy verenlerin bazılarının kirli düzenle ilişkisi olduğu halde kendilerini vatansever gösterip bu partiye oy veriyorlar,dünyadaki çoğu ülkenin insanları bizim ülkemizdekinden daha vatansever  
 
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