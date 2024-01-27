Toyota Avrupa'dan araç satış rekoru

Otomotiv firması Toyota, 2023 yılında da Avrupa’daki büyümesini sürdürdü. Tüm zamanların rekoruna imza atarak güçlü satış performansı ortaya koyan Toyota Avrupa, 2022’ye göre yüzde 9 artışla birlikte 1 milyon 173 bin 419 adetlik satışa imza attı. Üç yıldır üst üste Avrupa’da en çok tercih edilen ikinci otomobil markası olmayı başaran Toyota, aynı zamanda 2023’te yüzde 6.7’lik pazar payıyla da gelişimini sürdürdü.

Çevreci ve yenilikçi çözümler sunan marka, karbon nötre giden yolda müşterinin ve bölgenin ihtiyaçlarına göre en uygun aracı sunma stratejisine devam ediyor. Marka, yeni sıfır emisyonlu ve düşük emisyonlu araç çözümleri sunmaya da devam ediyor.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN MODELLERİ BELLİ OLDU

Toyota marka bazında 2023 yılında, önceki yıla göre yüzde 7 artışla birlikte 1 milyon 99 bin 782 adetlik araç satışı gerçekleştirdi. Markanın en çok tercih edilen modelleri Yaris ve Corolla ürün gamıyla birlikte Toyota C-HR, Aygo X ve RAV4 oldu. Bu modeller, Toyota’nın Avrupa’daki toplam satışlarının yüzde 76’sını temsil etti. Bununla birlikte markanın hibrit, plug-in hibrit, tam elektrikli araç satışları yüzde 11 artarak 755 bine çıktı ve tüm satışların yaklaşık yüzde 70’ini bu modeller oluşturdu. Toyota’nın tamamen elektrikli olarak tasarlanan aracı bZ4X, 2023 yılında 19 bin 606 adetlik satış elde etti.

Toyota, 2024 yılında da yenilikleri ve yeni Toyota C-HR modelinin katkısıyla birlikte bu çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

HAFİF TİCARİLERDE DE REKOR GELDİ

Hafif ticari araç segmentinde de rekor kırıldı. Toyota, 2023 yılını, 2022’ye göre yüzde 18 artışla birlikte 140 binin üzerinde hafif ticari araç satışıyla tamamladı. Elektrikli versiyonların da yer aldığı PROACE ve PROACE CITY ürünlerinin yanı sıra büyük van’ı PROACE MAX’i tanıtan Toyota, hafif ticari araç segmentindeki iddiasını artırmaya devam ediyor. Aynı zamanda Hilux ürün gamına 48V hibrit versiyonunu da ekleyecek olan marka, 2025’de Avrupa’da yıllık 180 binin üzerinde hafif ticari araç satışı gerçekleştirmeyi hedefliyor.