Toyota bZ4X'in ismi değişiyor

Toyota'nın bZ4X modeli, gerek adı gerekse tanıtımında kullanılan stratejiyle otomobil tutkunları arasında sıkça tartışılan bir konu olmuştu. "Beyond Zero" anlamına gelen "bZ", "4" ile boyutunu, "X" ise crossover SUV yapısını ifade ediyor. Ancak, bu mantıklı görünen isimlendirme kağıt üzerinde kalmış gibi görünüyor. Kullanıcılar ve uzmanlar, bu ismin zorlu telaffuzu ve akılda kalıcı olmaması nedeniyle modele karşı olumsuz bir algı geliştirmiş durumda.

Toyota Kanada Bölge Direktörü Patrick Ryan, Kanada medyasına verdiği bir röportajda, isim değişikliğinin gündemde olduğunu doğruladı. Ancak bu değişikliğin tam olarak ne zaman gerçekleşeceği ve hangi bölgeleri kapsayacağı net değil. Küresel bir yeniden markalaşma ise mantıklı bir adım olarak öne çıkıyor.

YENİ İSİM NE ZAMAN GELİYOR?

2025 model bZ4X’ler mevcut isimle piyasaya çıkacak. Ancak, otomobil sektöründe isim değişikliği söylentileri, yeni ismin 2026 modellerinde tanıtılabileceğini işaret ediyor. Toyota'nın ikonik modelleri RAV4 ve Corolla gibi isimlerle başarı sağlamış olması, yeni stratejinin bir ön gösterimi olabilir.

Öte yandan, Subaru’nun aynı sınıfta yer alan Solterra modeli gibi kullanıcı dostu isimler, Toyota'nın bundan sonraki elektrikli araçlarına ilham verebilir. Bu isimlendirme stratejisi, Toyota'nın elektrikli araç pazarındaki yerini güçlendirebilir.

2026 BEKLENTİLERİ

Toyota’nın alfanümerik isimlendirme yerine daha akılda kalıcı bir yaklaşımı benimsemesi, markayı daha rekabetçi bir konuma taşıyabilir. Şimdi gözler, Toyota’nın bZ4X için belirleyeceği yeni isimde.