Toyota ile Gideon anlaştı

Kaynak: Haber Merkezi
Toyota ile Gideon anlaştı

Toyota Material Handling Europe, otonom mobil robotların (AMR) yerelleştirilmesi ve yönetimi için son teknoloji yazılımlar konusunda uzmanlaşmış Zagreb merkezli bir teknoloji firması olan Gideon ile ortaklık kurdu.

Duyurusu yapılan ortaklık, Gideon'un gelişmiş AMR teknolojisini Toyota'nın küresel operasyonlarına entegre ederek depo ve üretim ortamlarında otomasyonu artırmayı amaçlıyor.

Gideon tarafından yayınlanan basın bülteninde Toyota Material Handling Group ve Toyota Automated Logistics Group'u da içeren Toyota Industries Corporation (TICO) ile Gideon'un "hemen yürürlüğe girecek bir yatırım anlaşması" imzaladığını söyledi. Hırvat teknoloji şirketi yatırımın içeriği hakkında detay vermedi.

Gideon, karmaşık malzeme taşıma görevlerini otomatikleştirmek için teknolojiler geliştiriyor. Gideon, ortaklık sayesinde Toyota'nın üretim uzmanlığına ve büyümesini ve gelişimini desteklemesi beklenen küresel servis ağına erişim kazanacak.

Gideon CEO'su Josip Ćesić "Toyota'nın üretimdeki yerleşik uygulamaları, Gideon'un teknolojisiyle bir araya geldiğinde sektörde otomasyona yeni bir yaklaşım sunuyor" dedi.

Toyota Material Handling Europe Lojistik Çözümleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Patric Hed ise “Gideon, esnek, akıllı otonom davranışı, belirli lojistik uygulama odaklılığı ve kullanıcı dostu olma özelliğiyle birleştiren etkileyici bir yazılım yığını ve vizyon modülleri geliştirdi ve bu, önümüzdeki yıllarda müşterilerimize değer katacak” diye konuştu.

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