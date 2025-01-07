Toyota'dan roket teknolojileri için kolları sıvadı

Toyota, uzay keşfi alanında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirketin CEO'su Akio Toyoda, CES 2025 etkinliğinde yaptığı açıklamada, geleceğin mobilitesinin sadece dünyada sınırlı kalmaması gerektiğini belirterek roket araştırmalarına başladıklarını açıkladı. Toyoda, "Birlikte çalıştığınızda gökyüzü sınırdır," diyerek, uzayda insanların taşınmasını sağlamayı hedeflediklerini ima etti. Bu açıklamalar, SpaceX'in kurucusu Elon Musk'a dolaylı bir gönderme olarak yorumlandı.

Toyota'nın bu yeni adımı, Interstellar Technologies isimli Japon özel uzay şirketiyle yapılan işbirliğiyle mümkün hale geldi. Interstellar Technologies, küçük uyduları uzaya gönderebilecek roketler üzerinde çalışıyor. Toyoda, bu şirketle yapılacak işbirliğini, Toyota'nın Woven City projesi için uygun iletişim altyapısı kurma amacıyla desteklediklerini belirtti. Woven City, Fuji Dağı'nın eteklerinde 175 dönümlük bir alan üzerinde kurulmuş, otonom araçlar ve diğer teknolojiler için bir "yaşayan laboratuvar" olarak tasarlanmış bir şehir.

Toyota'nın bu projede rolü, otonom araçların sürekli hareket halinde olacağı ve kesintisiz iletişimin sağlanması gerektiği vurgusuyla daha da önem kazanıyor. Woven City'nin dağlık bir bölgede bulunması, bölgedeki iletişim altyapısının geliştirilmesi gerektiğini gösteriyor. Toyota'nın bu projeye yaptığı yatırımın değeri yaklaşık 44,3 milyon dolar olarak açıklandı.

Toyota, uzun süredir elektrikli araçlar konusunda temkinli bir yaklaşım sergilemekle eleştiriliyordu. Ancak, bu hamle, şirketin gelecekteki hedeflerinin çok daha geniş bir vizyona sahip olduğunu ortaya koyuyor. Elektrikli araçlar ve otonom sistemlere ilişkin temkinli adımlar, Toyota'nın uzay araştırmalarına yönelmesinin bir parçası olabilir.

Toyota'nın uzay teknolojilerine yatırım yapma kararı, sektördeki diğer büyük otomobil üreticilerinin de dikkatini çekecek gibi görünüyor. Zira, Tesla ve SpaceX’in aynı CEO tarafından yönetilmesi, uzay endüstrisinin otomobil sektörüne ne kadar entegre olabileceği sorusunu gündeme getiriyor. Bu yeni gelişme, Toyota'nın gelecekteki stratejilerinde uzay sektörüne daha fazla ağırlık vereceğinin sinyallerini veriyor.