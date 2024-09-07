Toz kaldırma kavgası cinayetle bitti

Toz kavgasıyla başlayan tartışma cinayetle bitti. Balabanlı Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki E.K., 37 yaşındaki İbrahim Cerit ile evinin önünden traktörüyle geçerken toz kaldırdığı nedeniyle önce uyardı ardından tartıştı.

Tartışma kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. E.K.'nın oğlu 28 yaşındaki Ö.K. da kavgaya dahil oldu. Ö.K., evdeki tüfeği alarak Cerit'e ateş etti. Saçmaların Cerit’in karnına isabet etmesi sonucu Cerit, olay yerinde hayatını kaybetti.

Belirtilen adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cerit'in öldüğü belirlendi. Yaralanan baba ve oğul ise Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.