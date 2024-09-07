Toz kaldırma kavgası cinayetle bitti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Toz kaldırma kavgası cinayetle bitti

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, traktörüyle geçerken toz kaldırdığı ileri sürülen İbrahim Cerit'i E.K. uyardı. İkili arasında başlayan tartışmaya gencin oğlu da dahil oldu. Kavgaya dönen olayda İbrahim Cerit tüfekle öldürülürken, baba ile oğlu da yaralandı.

Toz kavgasıyla başlayan tartışma cinayetle bitti. Balabanlı Mahallesi'nde yaşayan 56 yaşındaki E.K., 37 yaşındaki İbrahim Cerit ile evinin önünden traktörüyle geçerken toz kaldırdığı nedeniyle önce uyardı ardından tartıştı.

Tartışma kısa sürede sopalı kavgaya dönüştü. E.K.'nın oğlu 28 yaşındaki Ö.K. da kavgaya dahil oldu. Ö.K., evdeki tüfeği alarak Cerit'e ateş etti. Saçmaların Cerit’in karnına isabet etmesi sonucu Cerit, olay yerinde hayatını kaybetti.

Belirtilen adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cerit'in öldüğü belirlendi. Yaralanan baba ve oğul ise Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

izmirde-toz-kavgasi-1-olu-2-yarali-377182-104512.jpg

izmirde-toz-kavgasi-1-olu-2-yarali-377183-104512.jpg

Son Haberler
Burdur Gölü kıyısındaki Millet Bahçesi’ne mahkemeden iptal kararı
Burdur Gölü kıyısındaki Millet Bahçesi’ne mahkemeden iptal kararı
Son istihdam raporu ABD ekonomisine ilişkin endişeleri artırıyor
Son istihdam raporu ABD ekonomisine ilişkin endişeleri artırıyor
İngiltere'nin en uzun demiryolu köprüsü tamamlandı. 140 yıllık rekor kırıldı
İngiltere'nin en uzun demiryolu köprüsü tamamlandı. 140 yıllık rekor kırıldı
Iraklılara vize serbestisinin altından sinsi plan çıktı! Yeniçağ skandal detaya ulaştı
Iraklılara vize serbestisinin altından sinsi plan çıktı! Yeniçağ skandal detaya ulaştı
Cedi Osman'ın yeni takımı belli oldu. Başkan açıkladı
Cedi Osman'ın yeni takımı belli oldu. Başkan açıkladı