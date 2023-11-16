Tozu dumana katan oyunundan sevindiren haber geldi. Aralık’ta çıkıyor

Bu yılın en çok sevilen oyunlarından biri olan ve ‘Yılın Oyunu’ adayları arasında yer alan Baldur’s Gate 3’ten sevindiren haber geldi. Ortalığı kasıp kavuran oyun Aralık ayında XBOX’ta yer alacak.

Kimsenin tahmin etmediği ölçüde sevilen oyunun XBOX konsollarına çıkmasının önünde bazı teknik zorluklar bulunuyordu. Ancak oyunun yapımcısı Larian ve Microsoft yetkilileri arasında yapılan toplantıda sorunların giderildiği öğrenildi.

Oyunun XBOX konsollarına tam çıkış tarihi kesinleşmese de Aralık ayı işaret edildi. Larian Studios yaptığı açıklamada kesin çıkış tarihinin Yılın Oyunları töreninde açıklanacağını belirtti. Öte yandan oyunun 2024 yılında Game Pass’e gelme ihtimalinin ise oldukça zor olduğu belirtiliyor.

Çıktığı günden bu yana oyun dün yasını kasıp kavuran Baldur’s Gate 3, ‘Yılın Oyunları’ ödüllerinde en fazla kategoride aday olan yapımlardan biri oldu. Sıra tabanlı oyun yapısıyla masaüstü RPG deneyimini birleştiren oyun, ‘Yılın Oyunu’ ödülünün en güçlü adayı olarak görülüyor.