TPAO İstanbul'da nehir gibi akan petrol buldu. Çıkartmak için ruhsat bekleniyor. Bu defa Gabar'da değil

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, İstanbul’da nehir gibi akan petrol rezervi keşfetti. Üretime geçmek için ruhsat bekleyen TPAO, şehri enerji merkezi yapma yolunda önemli bir adım attı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), İstanbul sınırları içinde gerçekleştirdiği arama çalışmalarında önemli bir petrol rezervi keşfetti. Şırnak Gabar’da petrol bulan TPAO bu kez megakentte yapılan sondajlar, enerji sektöründe yeni bir sayfa açabilir.

TPAO, AR/TPO/K/F20-c1 pafta no.lu sahada bulunan petrol için işletme ruhsatı almak üzere 23 Mayıs 2025’te Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na başvurdu. Ruhsatın alınması halinde, sahadaki üretim hazırlıkları hızla başlayacak.

Keşif, İstanbul’un enerji potansiyelini gözler önüne sererken, vatandaşlar arasında büyük bir heyecan yarattı. Sosyal medyada “İstanbul’un taşı toprağı altın” sözü yeniden gündem oldu. Birçok kişi, bu keşfin ekonomik katkılar sağlayacağını ve Türkiye’nin enerji bağımsızlığına güç katacağını düşünüyor. Uzmanlar, rezervin büyüklüğünün detaylı analizlerle netleşeceğini, ancak ilk bulguların umut verici olduğunu belirtiyor.

TPAO’nun İstanbul’daki arama çalışmaları, son teknoloji sondaj teknikleriyle yürütüldü. Şirket, çevre dostu yöntemlerle üretim yapmayı planlıyor. Keşfin, İstanbul’un sanayi ve lojistik avantajlarıyla birleştiğinde bölge ekonomisini canlandırması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ruhsat başvurusunu hızla değerlendireceğini açıklarken, TPAO’nun sahadaki operasyonel hazırlıkları sürüyor.

Ekonomistler, bu keşfin Türkiye’nin enerji ithalatını azaltabileceğini ve cari açığa olumlu katkı sağlayabileceğini vurguluyor. Ayrıca, yeni istihdam olanakları ve bölgesel kalkınma fırsatları da gündemde. İstanbul’un jeolojik yapısı, daha önce de küçük ölçekli petrol ve doğal gaz bulgularına sahne olmuştu, ancak bu keşif, ölçeğiyle dikkat çekiyor.

Vatandaşlar, sosyal medyada “Kara altın İstanbul’da” yorumlarıyla keşfi kutlarken, TPAO’nun gelecekteki arama faaliyetleri merakla bekleniyor. Şirket, Türkiye’nin enerji haritasını yeniden şekillendirme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.