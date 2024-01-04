TPAO'da 3 saha hakkında kamulaştırma kararı

Kaynak: AA
TPAO'da 3 saha hakkında kamulaştırma kararı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPAO'nun Diyarbakır'daki 3 sahasına ilişkin kamulaştırma kararı alındı.

Resmi Gazete'de yayınlanan bilgiye göre Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün MAPEG, TPAO için Diyarbakır'da üç alan acilen kamulaştırıyor.

TPAO'nun talebi üzerine MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararını gereği olduğunu belirterek, topraklara el koydu. Gerekçe olarak ise rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmadığı gösterildi.

Bu kapsamda, ikisi TPAO'ya ait, biri TPAO ile N.V. Turkse Perenco şirketinin müştereken sahip olduğu sahalar kamulaştırılacak.

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