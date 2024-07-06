TPAO'nun "Derin Öğrenme Süreçleri ile Fosil Tanıma Yöntemi" tescillendi

Kaynak: AA / ANKA
TPAO'nun "Derin Öğrenme Süreçleri ile Fosil Tanıma Yöntemi" tescillendi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), AR-GE Merkezi’nin "Derin Öğrenme Süreçleri ile Fosil Tanıma Yöntemi" isimli patent başvurusunun TÜRKPATENT tarafından tescillendiğini bildirdi.

TPAO'nun patent başvurusu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPAO, "Derin Öğrenme Süreçleri ile Fosil Tanıma Yöntemi" üzerinde çalışma yaptı. Bu çalışmayla ilgili olarak patent başvurusuna onay verdi.

TPAO'nun, sosyal medya platformu üzerinde yaptığı paylaşımda, patentin şirketin uluslararası anlamda kabul gören ilk patenti olma özelliği taşıdığı ifade edildi.

Şirketin paylaşımında, "TPAO AR-GE Merkezi'nin 'Derin Öğrenme Süreçleri ile Fosil Tanıma Yöntemi' isimli patent başvurusu TÜRKPATENT tarafından tescillendi. Bu patent, TPAO'nun uluslararası anlamda da kabul gören ilk patenti olma özelliği taşımaktadır. WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) tarafından yürütülen PCT sürecinin olumlu sonuçlanmasıyla birlikte, TPAO bu patentin koruma kapsamını uluslararası boyuta taşımış ve talep edeceği ülkelerde resmi olarak tanınması için ilk adımı atmıştır." ifadelerine yer verildi.

Son Haberler
Genç kız çığlık sesleri arasında kendini boşluğa bıraktı. Adam havada yakalayamadı Gündem
Genç kız çığlık sesleri arasında kendini boşluğa bıraktı. Adam havada yakalayamadı
Kaçak silah ticareti yapanlar yakalandı Gündem
Kaçak silah ticareti yapanlar yakalandı
Aydın'da yangınların ağır bilançosu açıklandı Yerel Haberler
Aydın'da yangınların ağır bilançosu açıklandı
Fahrettin Koca'nın koltuğundan olmasının iki sebebi var. İsmail Saymaz'ın AKP içinden aldığı bilgi ortalığı karıştırdı Gündem
Fahrettin Koca'nın koltuğundan olmasının iki sebebi var. İsmail Saymaz'ın AKP içinden aldığı bilgi ortalığı karıştırdı
Almanlar elendi artık ev sahibi Türkler Spor
Almanlar elendi artık ev sahibi Türkler
Orkun bayrağı teslim etti Spor
Orkun bayrağı teslim etti
İstanbul’un göbeğinde kurşun yağdırdı. Arkasından saplantılı aşık çıktı Yaşam
İstanbul’un göbeğinde kurşun yağdırdı. Arkasından saplantılı aşık çıktı