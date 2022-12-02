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Seçim yaklaşınca İstanbul'da petrol bulunacak. Doğalgaz da isteriz

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı TPAO'nun, İstanbul il sınırları içinde yer alan petrol işletme ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı. Akıllara hemen şu soru geldi seçim yaklaştıkça İstanbul'da petrol mü bulunacak?

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 10:20
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TPAO'nun İstanbul'daki petrol işletme ruhsat süresi uzatıldı. Seçim yaklaşınca İstanbul'da petrol bulunacak

Seçim yaklaşınca İstanbul'da petrol bulunacak. Doğalgaz da isteriz
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun 178 hektarlık sahası için petrol işletme ruhsatı, 24 Aralık 2022 tarihinden itibaren sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 24 Aralık 2026 tarihine kadar 4 yıl süreyle uzatıldı. Akıllara hemen  şu soru geldi İstanbul'un çeşitli bölgelerinde petrol mü aranıyor. Çünkü açıklamada "Mevcut rezerv durumu" yazıyor. İstanbul'un altında petrol mü var da kimsenin haberi yok. Bunun yanında başka bir hesap mı var. Çünkü seçim yaklaştıkça yandaş basın ülkenin çeşitli yerlerinde bol miktarda petrol ve altın rezervi buluyor. Buna en son örnek Adana'da yaşanmıştı.

İktidara yakınlığıyla bilinen A Haber isimli televizyon kanalı canlı yayında Adana’da petrol bulunduğunu “müjde” olarak duyurdu. Bu sözde müjdenin gerçekliği de çok geçmeden belli olmuştu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre işletme ruhsatı 178 hektarlık bir alanı kapsıyor. 178 hektar 1780 dönümlük bir arazi ediyor. Bu da büyük bir alan demek.

   

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Dualarım seninle Melih
2.12.2022 10:44
Adanada olmadı İstanbulda çıksın. Jelibon çıkması için her gün dua edeceğim. Melih Gökçek'in yüzü kara çıkmasın hem de jelibon daha kıymetli bir maden.  
 
Avşar
2.12.2022 10:38
Suyundan da koyun.  
 
vatandaş
2.12.2022 10:30
20 sene bulmamışlar şimdimi bulacaklarmış  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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