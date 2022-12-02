Seçim yaklaşınca İstanbul'da petrol bulunacak. Doğalgaz da isteriz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun 178 hektarlık sahası için petrol işletme ruhsatı, 24 Aralık 2022 tarihinden itibaren sahanın mevcut rezerv durumu, yıllık üretim miktarları ile yatırım ve üretim programı dikkate alınarak 24 Aralık 2026 tarihine kadar 4 yıl süreyle uzatıldı. Akıllara hemen şu soru geldi İstanbul'un çeşitli bölgelerinde petrol mü aranıyor. Çünkü açıklamada "Mevcut rezerv durumu" yazıyor. İstanbul'un altında petrol mü var da kimsenin haberi yok. Bunun yanında başka bir hesap mı var. Çünkü seçim yaklaştıkça yandaş basın ülkenin çeşitli yerlerinde bol miktarda petrol ve altın rezervi buluyor. Buna en son örnek Adana'da yaşanmıştı.

İktidara yakınlığıyla bilinen A Haber isimli televizyon kanalı canlı yayında Adana’da petrol bulunduğunu “müjde” olarak duyurdu. Bu sözde müjdenin gerçekliği de çok geçmeden belli olmuştu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre işletme ruhsatı 178 hektarlık bir alanı kapsıyor. 178 hektar 1780 dönümlük bir arazi ediyor. Bu da büyük bir alan demek.