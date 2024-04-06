Trablus Havalimanı Türk şirketine emanet

Libya'nın başkentindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nın işletim hakkını Türk şirketi aldı. Havalimanın restorasyonu ve işletilmesi konusunda Libya makamları ile Terminal Yapı arasında anlaşma sağlandı.



Libya hükümetine bağlı bir sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Türk şirketi ile Libyalı hükümeti arasında imzalanan mutabakat zabtı hakkında bilgiler verildi.

Libya Havaalanları İdaresi ile Türk şirket Terminal Yapı ve IRG International Group arasında Trablus Uluslararası Havaalanı'nın restorasyonu, alt yapı çalışmaları ve işletilmesi konusunda mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

Trablus Uluslararası Havaalanı yatırım projesi için yapılacak nihai anlaşmada, teknik ve mali esasların belirleneceği ifade edildi.

Proje ile Trablus Uluslararası Havaalanı'nın, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün öngördüğü standartlara getirilmeye çalışılacak. Havalimanının restorasyonu genel bütçe dışından finanse edileceği kaydedildi. Böylece devletin üzerindeki yükün hafifletilmesi hedeflenecek.l