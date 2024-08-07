Trabzonspor'a 2 müjdeli haber

Düzenleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'a 2 müjdeli haber

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde avantaj arıyor. Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla karşılaşacak.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Avusturya'nın Rapid Wien takımını konuk edecek.

Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılığını Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak.

Bordo-mavililer, Avusturya temsilcisi karşısında ilk maçtan sonuçla ayrılarak rövanş karşılaşması için avantaj sağlamak istiyor.

OKAY VE SAVIC KADRODA OLACAK

UEFA listesine eklenen yeni transferler Okay Yokuşlu ve Stefan Savic, Rapid Wien maçının kadrosunda yer alabilecek.

Karadeniz ekibinde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

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