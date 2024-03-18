Trabzon Fenerbahçe maçındaki skandal Brazilya'dan duyuldu

Kaynak: Haber Merkezi
Trabzon Fenerbahçe maçındaki skandal Brazilya'dan duyuldu
Eski Fenerbahçe ve Beşiktaş oyuncusu Josef de Souza, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrasında yaşananlar hakkında bir açıklama yaptı.

Josef de Souza, Trabzon'da yaşanan skandalla ilgili olarak şunları söyledi:

"Daha önce Ankaragücü taraftarları ile benzer bir olay yaşamıştım. Türk futbolunun bu tür olaylarla sınırlı kalmadığını biliyorum, ancak TFF'nin futbolcuları koruması ve bu tür olaylara karışan taraftarları ve kulüpleri cezalandırması gerektiğine inanıyorum. En sert şekilde cezalandırılmalılar!"

NE YAŞANDI?
"Geçen sezon Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan maç sonrası, tribünlerden sahaya inilmesi ve çıkan arbedede Beşiktaşlı futbolcu Josef de Souza, bir maçlık men cezası almıştı."

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