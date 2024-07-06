Trabzon Havalimanı'nı ilk 6 ayda 1 milyon 522 bin yolcu kullandı

Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre, 2023 yılında Trabzon Havalimanı'ndaki uçak trafiği; iç hatlarda 18 bin 987, dış hatlarda ise 7 bin 768 olmak üzere toplamda 26 bin 755'e ulaştı. Geçtiğimiz yıl havalimanının iç hatlarda 2 milyon 696 bin 68, dış hatlarda ise 839 bin 834 yolcuya hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, yük trafiğinin de iç hatlarda 23 bin 28, dış hatlarda 14 bin 330 olmak üzere toplamda 37 bin 358 ton olduğunu ifade etti.

Haziran 2024'te gerçekleşen uçak trafiğine dair bilgileri de paylaşan Uraloğlu, iç hatlarda 1705, dış hatlarda 1272 olmak üzere toplamda 2 bin 977 uçak iniş-kalkış yaptığını söyledi. Aynı ay içerisinde Trabzon Havalimanı'nın iç hatlarda 270 bin 544, dış hatlarda 107 bin 619 yolcuya ev sahipliği yaptığını, taşınan yük miktarının ise toplamda 4 bin 573 ton olduğunu kaydetti.

Bakan Uraloğlu, 2024 yılının Ocak-Haziran dönemine ilişkin olarak da şunları aktardı: "Trabzon Havalimanı'nda iç hatlarda 1 milyon 325 bin 622, dış hatlarda ise 196 bin 651 yolcu trafiği gerçekleşti. Böylece toplam yolcu sayısı 1 milyon 522 bin 273'e ulaştı. Aynı dönemde uçak trafiği iç hatlarda 8 bin 902, dış hatlarda 2 bin 458 olmak üzere toplamda 11 bin 360 olarak kaydedildi. Yük trafiği ise iç hatlarda 10 bin 400, dış hatlarda 3 bin 763 ve toplamda 14 bin 163 ton olarak gerçekleşti.