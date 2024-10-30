Trabzon'da 9 ayda 1 milyon 164 bin 137 turisti ağırladı

Kaynak: AA
Trabzon'da 9 ayda 1 milyon 164 bin 137 turisti ağırladı

Trabzon'da, ocak-eylül döneminde 648 bin 510'u yabancı olmak üzere 1 milyon 164 bin 137 turist konakladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerinden derleen bilgilere göre, kentte bu yılın 9 ayında 648 bin 510 yabancı, 515 bin 627 yerli turist konakladı.trabzonda-9-ayda-1-milyon-164-bin-137-turisti-agirladi-yenicag-1.jpg

Ocak-eylül dönemindeki konaklama rakamlarında Suudi Arabistan 322 bin 34 kişi ile ilk sırada yer aldı. Suudi Arabistan'ı Umman, İran, Irak ve Kuveyt takip etti.trabzonda-9-ayda-1-milyon-164-bin-137-turisti-agirladi-yenicag-2.jpg

Geçen yılın 9 ayında 247 olan konaklama tesisi sayısı bu yılın aynı döneminde 291'e, 8 bin 662 oda sayısı ise 14 bin 95'e yükseldi.trabzonda-9-ayda-1-milyon-164-bin-137-turisti-agirladi-yenicag-3.jpg"EN ÇOK TERCİH EDİLEN DESTİNASYON KONUMUNU KORUDU"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, Trabzon'da konaklayan turist sayısının geçen yılın aynı dönemine oranla arttığını söyledi.trabzonda-9-ayda-1-milyon-164-bin-137-turisti-agirladi-yenicag-5.jpgKentte geçen yılın 9 ayında 1 milyon 138 bin 743 turistin konakladığını belirten Erdoğan, "Konaklayan turist sayımız bu yılın aynı döneminde yüzde 2 artarak 1 milyon 164 bin 137'ye ulaştı. Konaklayan turist sayımızın yanı sıra toplam konaklama tesislerinde yatak sayımız da geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 60 arttı." dedi.trabzonda-9-ayda-1-milyon-164-bin-137-turisti-agirladi-yenicag-6.jpgZiyaretçi profiline göre 507 bin 662 turist ile Körfez ülkelerinin ilk sırayı aldığını vurgulayan Erdoğan, Körfez ülkelerini 87 bin 668 kişi ile Asya, 27 bin 999 kişiyle de Avrupa'dan gelen ziyaretçilerin takip ettiğini dile getirdi.

Erdoğan, Trabzon'un Afrika, Amerika, Avustralya, Kuzey ve Güney Amerika'dan da ziyaretçilere ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Trabzon her zaman olduğu gibi bu yıl da Körfez pazarında en çok tercih edilen destinasyon olma konumunu korudu." diye konuştu.

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