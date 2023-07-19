Trabzon'da Atatürk heykeline balyozla saldıran kişi serbest bırakıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde balyozla Atatürk heykeline saldırıp zarar veren S.V. (36), emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. S.V.'nin 11 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

KAYNAK: DHA
Trabzon'da Atatürk heykeline balyozla saldıran kişi serbest bırakıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde dün gece 02.00 sularında balyozla Atatürk heykeline saldıran S.V. (36), emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. S.V.'nin 11 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Trabzon Valiliği saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, 'çok yönlü soruşturma' başlatıldığı belirtilirken heykelin zarar göre kısımlarının onarılarak eski haline getirildiği ifade edildi.

TRABZON BAROSU’NDAN KINAMA

Trabzon Baro Başkanı Duygu Keleş Aydın da yazılı açıklamayla saldırıyı kınadı. Adli sürecin takipçisi olacaklarını ifade eden Aydın, “Ülkemizin kurtarıcısı ve Cumhuriyet’imizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına yapılan çirkin saldırıyı büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olmakla birlikte hepimizin ortak değeridir. Ata’mızın aziz hatırasına yapılan bu çirkin saldırıyı lanetliyor ve hukuki süreci sonuna kadar yakinen takip edeceğimizi önemle bildiriyoruz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Balyozla Akçaabat'taki Atatürk heykeline saldıran S.V., heykelin bacak kısımlarını parçalayıp bölgeden uzaklaşmış, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

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