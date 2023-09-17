Trabzon'da 'Avrupa Hareketlilik Haftası' için bisiklet turu düzenlendi

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından “Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Yöntemleri İle Şehrini Keşfet Gelecek Enerjini Koru” sloganıyla gerçekleştirilen bisiklet turuna 7’den 70’e herkes kaskını ve bisikletini alarak katıldı.

"ETKİNLİKLERE YIL BOYUNCA DEVAM EDECEĞİZ "

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, etkinliğin bir yarış olmadığını belirterek, “Uzunca bir yol katettiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde Gençlik ve Spor Müdürlüğümüz ile birlikte yıl boyunca bu tür faaliyetleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz inşallah. Katkılarınızdan dolayı sizlere de teşekkür ediyorum. Tabii ki bu bir yarış değildi. Yarış olarak görmedik. Onun için burada çekiliş yoluyla, bazı hediyeler takdim edeceğiz. İnşallah daha güzel organizasyonlarda beraber buluşmak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

ÇEŞİTLİ HEDİYELER VERİLDİ

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 3 No'lu Erdoğdu Mahallesi Kanuni Bulvarı’nda başlayan bisiklet turu Ganita etkinlik alanında sona erdi. Etkinliğin sonunda gerçekleştirilen çekilişte 10 kişiye bisiklet, 45 kişiye ise çeşitli hediyeler verildi.