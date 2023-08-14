Trabzon'da çıkan kavgada silahlar çekildi: 1 ölü

Bir kişinin ölümü ile sonuçlanan Ortahisar İlçesi Deliklitaş mevkinde Hurdacılar Sitesi'nde öğlen sıralarında meydana gelen olayda; daha önceden aralarında alacak verecek ve borç anlaşmazlığı bulunan Zeki Abanoz ile Ekrem Cihan arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada Cihan’ın silahla ateş ettiği Abanoz ağır yaralandı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Abanoz’u vuran Cihan olay yerinden kaçarken ihbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Abanoz, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.