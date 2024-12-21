Trabzon'da çöken istinat duvarının altında kalan işçi öldü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Trabzon'da çöken istinat duvarının altında kalan işçi öldü

TrabzoN'un Akçaabat ilçesinde inşaatın çevresindeki istinat duvarının çökmesi sonucu işçi Bayram Boz (50), yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde ilçenin Çamlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede yapımına başlanan inşaatı çevreleyen yamaç arazi önündeki istinat duvarı çöktü. İnşaatta çalışan işçi Bayram Boz, çöken duvarın beton bloğu altında kalarak yaralandı.

Diğer işçiler ve çevredekilerin yardımıyla çöken duvar altından çıkarılan Bayram Boz, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası Haçkalı Baba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Boz, kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

Trabzon'da çöken istinat duvarının altında kalan işçi öldü

Trabzon'da çöken istinat duvarının altında kalan işçi öldü

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