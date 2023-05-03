Trabzon'da denize düşen sporcuları Sahil Güvenlik kurtardı

Beşikdüzü Yelken ve Doğa Sporları Kulübü sporcularının bulunduğu yelkenli ve kanolar, Ortahisar ilçesinin Faroz mevkisinde sahile yakın bölgede devrildi.
Durumun fark edilmesi üzerine çevredeki tekneler ve Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye yardıma gitti.
Denizden çıkartılan 6 sporcuya ilk müdahale, olay yerindeki ambulanslarda yapıldı.
GÖSTERİ İÇİN GELDİLER
Genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen sporcular, tedbir amacıyla hastaneye sevk edildi.
Sporcuların Büyükşehir Belediyesince yeniden düzenlenen Ganita mevkisindeki açılış programında gösteri yapmak için bölgeye geldikleri öğrenildi.