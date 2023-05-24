Trabzon’da dolu yağdı vatandaş sığınacak yer aradı

Trabzon'da bugün il merkezi ve bir çok ilçesinde etkili olan ve ani bastıran dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Trabzon’da dolu yağdı vatandaş sığınacak yer aradı

İHA'nın haberine göre, il merkezinde cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar ani bastıran dolu yağışı karşısında ne yapacağını şaşırırken, bazıları saçak altlarına ve ağaçların altına saklanarak dolu yağışının geçmesini bekledi.

Bazı vatandaşların o anları fotoğrafladıkları ve görüntüledikleri gözlenirken, ilçelerde ve kırsalda da vatandaşlar yağan dolu yağışı nedeniyle tarım alanlarında hasar oluşması telaşı yaşadı.

Şalpazarı ilçesinde fındık büyüklüğünde yağan dolu dikkat çekerken, şuana kadar tarım alanların ciddi bir hasar oluşturmadığı öğrenildi.

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