Trabzon’da dolu yağışı etkili oldu

Trabzon'da bugün il merkezi ve bir çok ilçesinde etkili olan ve ani bastıran dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Trabzon’da dolu yağışı etkili oldu

İl merkezinde cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar ani bastıran dolu yağışı karşısında ne yapacağını şaşırırken, bazıları saçak altlarına ve ağaçların altına saklanarak dolu yağışının geçmesini bekledi.

aw897902-02.jpgBazı vatandaşların o anları fotoğrafladıkları ve görüntüledikleri gözlenirken, ilçelerde ve kırsalda da vatandaşlar yağan dolu yağışı nedeniyle tarım alanlarında hasar oluşması telaşı yaşadı.

aw897902-03.jpgŞalpazarı ilçesinde fındık büyüklüğünde yağan dolu dikkat çekerken, şuana kadar tarım alanların ciddi bir hasar oluşturmadığı öğrenildi. (İHA)

aw897902-05.jpg

Öne Çıkanlar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Konyaspor küme düşüyor! Recep Çınar başarısızlığın sorumlusunu açıkladı
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Sinan Oğan’ı o gece uçağa kim bindirdi?
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Büyükekşi'nin Çebi'ye gönderdiği mektubu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Çebi küçük dilini yutacaktı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Son Haberler
Uzmanından sağlıklı yaşam için kişisel bakım uyarısı Sağlık
Uzmanından sağlıklı yaşam için kişisel bakım uyarısı
Trabzon’da dolu yağdı vatandaş sığınacak yer aradı Güncel
Trabzon’da dolu yağdı vatandaş sığınacak yer aradı
Polisin şok tabancasıyla yaraladığı kadın öldü Dünya
Polisin şok tabancasıyla yaraladığı kadın öldü
Şarkıcı Seçil Çiftçi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak. Eski sevgilisini kilotlu çorapla boğarak öldürmüştü Magazin
Şarkıcı Seçil Çiftçi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak. Eski sevgilisini kilotlu çorapla boğarak öldürmüştü
Süleyman Soylu seçim otobüsüyle hastane yolunu tıkadı. İtiraz edenlere kızdı. Kaymakamı da yanına çağırıp azarladı Güncel
Süleyman Soylu seçim otobüsüyle hastane yolunu tıkadı. İtiraz edenlere kızdı. Kaymakamı da yanına çağırıp azarladı
Ezgi Mola hamile olduğunu açıkladı. Üç hafta önce evlenmişti Magazin
Ezgi Mola hamile olduğunu açıkladı. Üç hafta önce evlenmişti
Akhisar'da Duman rüzgarı esti Magazin
Akhisar'da Duman rüzgarı esti